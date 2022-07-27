البنك المركزي اليمني يعلن تلقيه اشارات ايجابية من السعودية حول موعد الوديعة الجديدة

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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قال البنك المركزي اليمني، إنه تلقى اشارات وتطورات إيجابية من المملكة العربية السعودية بشأن موعد التوقيع على الوديعة الجديدة والاتفاق على برنامج الإصلاح المرتبط بها مع صندوق النقد العربي في الأيام القليلة القادمة.

ورحب البنك في أول اجتماع لمجلس إدارته في الدورة السادسة يوم الثلاثاء، بهذه التطورات الإيجابية، مثمناً الدعم المستمر للبنك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل المجالات خاصة في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية.

وأقر البنك في اجتماع اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل.

وأشار في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني استخدام السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطته لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري إلى جانب ما يقوم به من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.

ولفت إلى نتائج جهوده التي أثمرت ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة.

ومن النتائج التي أشار لها المركزي اليمني، انتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها، ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الالتزامات الحتمية، الى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة المصرف الحكومي سيناقش في دورة انعقاده الحالية "العديد من الموضوعات التطويرية والجاري تنفيذها بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومن ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإدارة العامة للاتصال والدعم الفني.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا غداة تشكيل المجلس الرئاسي مطلع أبريل/نيسان الماضي، تقديم منحة مالية لليمن بقيمة ثلاثة مليار دولار، منها ملياري دولار للبنك المركزي اليمني، الا أن تحويل هذه الأموال تعثرت في ظل اشتراطات ملزمة للحكومة بمعالجة اختلالات قيل إنها صاحبت الوديعة السعودية السابقة.