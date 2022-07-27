حزب الإصلاح يعلن تعرض أحد مقراته لعمل إرهابي جبان

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أعلن مصدر مسؤول في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة، إن مقر المكتب التنفيذي للإصلاح بمدينة عتق تعرض عصر امس الثلاثاء، لعمل إرهابي جبان.
وأوضح المصدر المسؤول في إصلاح شبوة، أن الانفجار ناتج عن قنبلة وضعت بجانب سور المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، لافتا إلى أنه لا توجد خسائر نتيجة الانفجار.
وأكد المصدر المسؤول، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة عقب الانفجار، مطالبا إياها باستكمال التحقيق وضبط مرتكبيه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل،وفق الصحوة نت.
وقال إن مثل هذه الأعمال الإرهابية والجبانة لا تهدف إلا إلى إقلاق السكينة العامة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وإن من يقف وراء هذه الحادثة يسعى إلى إثارة الفتنة بين أبناء المحافظة في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى توحيد الجهود ورص الصفوف لخدمة المحافظة وأبنائها.
كما أكد المصدر المسؤول في إصلاح شبوة، أن الإصلاح لن يتراجع عن السير في نهجه السلمي ونضاله الوطني مع الخيرين والشرفاء من أبناء المحافظة لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والحياة الكريمة.