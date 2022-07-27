حزب الإصلاح يعلن تعرض أحد مقراته لعمل إرهابي جبان اعتراف صريح لـ قائد مليشيات حزب الله حول المشاركة في حرب اليمن عاجل: التربية بصنعاء تعلن نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 86% لاعب يمني يلفت الأنظار في مباراة اليمن والامارات ويتجه للاحتراف في الخليج وفود من 12 دولة عربية تتجه إلى دمشق دول الاتحاد الأوروبي تتخذ قراراً طارئاً بسبب أزمة الطاقة.. بوتين يخنق أوروبا بطولة كأس العرب.. اليمن يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي رسميا.. رونالدو يخبر إدارة مانشستر يونايتد بقرار الرحيل سيشارك فيها 28 طبيبًا ..مسؤول سعودي يكشف موعد إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني أردوغان يكشف عرضاً عسكرياً مغرياً قدمه بوتين.. هل يقبله فور وصوله روسيا؟
أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء ، اليوم الاربعاء ، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ١٤٤٣ هجرية بنسبة نجاح 86.14 بالمائة.
وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات ٢٦٥ ألفاً و ٣٤٦ طالباً وطالبة، حضر الاختبار ٢٥٥ ألفاً و ٢٥٥ طالباً وطالبة، و تغيب ١٠ آلاف و ٩١ طالباً وطالبة.
وذكرت أنه نجح في الاختبار ٢١٩ ألفاً و ٨٦٤ طالباً وطالبة، فيما رسب ٣٥ ألفاً و ٣٩١ طالبا وطالبة.
وأشارت الى امكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الهاتف الثابت بالاتصال على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.