عاجل: التربية بصنعاء تعلن نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 86%

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 396

أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء ، اليوم الاربعاء ، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ١٤٤٣ هجرية بنسبة نجاح 86.14 بالمائة.

وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات ٢٦٥ ألفاً و ٣٤٦ طالباً وطالبة، حضر الاختبار ٢٥٥ ألفاً و ٢٥٥ طالباً وطالبة، و تغيب ١٠ آلاف و ٩١ طالباً وطالبة.

وذكرت أنه نجح في الاختبار ٢١٩ ألفاً و ٨٦٤ طالباً وطالبة، فيما رسب ٣٥ ألفاً و ٣٩١ طالبا وطالبة.

وأشارت الى امكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الهاتف الثابت بالاتصال على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.