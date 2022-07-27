لاعب يمني يلفت الأنظار في مباراة اليمن والامارات ويتجه للاحتراف في الخليج

الأربعاء 27 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشف معلق قناة الكأس الرياضية، ان احد ابرز الكشافين في الخليج، ابلغه اثناء تعليقه على مباراة اليمن والامارات في كأس العرب للشباب الجارية في السعودية انه سيتم التوقيع مع احد لاعبي المنتخب اليمني، بعد تميزه في المباراة وتقديمه اداء لافت، دون ذكر اسم النادي المتوقع ان ينضم اللاعب اليه.

ورجح المعلق الرياضي ان يكون اللاعب، هو نجم المنتخب اليمني محمد احمد مهدي.

وانتهت المباراة مساء امس بفوز اليمن على الامارات 3-1 ليبقي المنتخب اليمني على حظوظه في التأهل كافضل مركز ثاني بانتظار نتائج باقي المنتخبات في المجموعات الأخرى، فيما ودعت الامارات بطولة كأس العرب للشباب بنقطة وحيدة، اما المنتخب الاردني فقد ضمن التأهل للدور ربع النهائي عن هذه المجموعة برصيد اربع نقاط.

وسجل لليمن حمزة محروس في الدقيقة 43 وعبد الرحمن الشامي في الدقيقة 59 وهو اللاعب الذي حصل على جائزة افضل لاعب في المبارة فيما سجل محمد خليل هدف الامارات الوحيد في الدقيقة 78 قبل ان يسجل محمد مهدي الهدف الثالث لليمن في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة حضورا جماهيرا كبيرا مؤازرا للمنتخب اليمني، وقد اشاد الاتحاد العربي لكرة القدم بالجمهور اليمني بعد المباراة.