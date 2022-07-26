دول الاتحاد الأوروبي تتخذ قراراً طارئاً بسبب أزمة الطاقة.. بوتين يخنق أوروبا بطولة كأس العرب.. اليمن يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي رسميا.. رونالدو يخبر إدارة مانشستر يونايتد بقرار الرحيل سيشارك فيها 28 طبيبًا ..مسؤول سعودي يكشف موعد إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني أردوغان يكشف عرضاً عسكرياً مغرياً قدمه بوتين.. هل يقبله فور وصوله روسيا؟ مجلس"القيادة الرئاسي" يناقش الأمن الغذائي وتدابير احتواء تداعيات الأزمة العالمية روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية.. ورد فعل أمريكي صادم الحوثيون يكشفون عن كيان استخباراتي جديد يقوده قيادي حوثي بارز - تعرّف على مهامه اللواء سلطان العرادة يناقش الخطة الاستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار بالمحافظة المركز القومي للدراسات يناقش دور المجلس الرئاسي والهدنة ومدى صمودها
حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية ضمن تصفيات بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.
وأفتتح التسجيل اللاعب حمزة محروس في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، فيما سجل اللاعب عبدالرحمن الشامي الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليتمكن المنتخب الاماراتي من تقليص الفارق بهدف عن طريق اللاعب محمد خليل في الدقيقة 67.
وعزز لاعب منتخبنا الوطني محمد مهدي المعروف بـ"توشي" النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني.
وتمكن منتخبنا الوطني من التأهل وفقاً لنتائج مباريات الجزائر مع ليبيا والمغرب مع فلسطين بفوز كل فريق أمام نظيره.