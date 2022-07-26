بطولة كأس العرب.. اليمن يحقق فوزاً ثميناً ‏على نظيره الإماراتي

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية ضمن تصفيات بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.

وأفتتح التسجيل اللاعب حمزة محروس في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، فيما سجل اللاعب عبدالرحمن الشامي الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليتمكن المنتخب الاماراتي من تقليص الفارق بهدف عن طريق اللاعب محمد خليل في الدقيقة 67.

وعزز لاعب منتخبنا الوطني محمد مهدي المعروف بـ"توشي" النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني.

‏وتمكن منتخبنا الوطني من التأهل وفقاً لنتائج مباريات الجزائر مع ليبيا والمغرب مع فلسطين بفوز كل فريق أمام نظيره.