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رسميا.. رونالدو يخبر إدارة مانشستر يونايتد بقرار الرحيل

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد رغم عودته إلى ملعب التدريبات اليوم، وقد أخبر إدارة الشياطين الحمر بقراره النهائي عقب اجتماعه معهم.

 

وكان النجم البرتغالى قد وصل رفقة وكيل أعماله خورخى مينديز اليوم الثلاثاء، إلى مقر تدريبات الفريق " كارينجتون"، من أجل عقد اجتماع حاسم مع إدارة النادى لحسم مستقبله.

 

ولم يشارك رونالدو بعد في التدريبات التمهيدية للموسم الجديد، بعد السماح للنجم البرتغالي الدولي بالغياب عن جولة تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن رونالدو اخبر مانشستر يونايتد بأنه مصمم على الرحيل، لرغبته خوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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