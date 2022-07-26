دول الاتحاد الأوروبي تتخذ قراراً طارئاً بسبب أزمة الطاقة.. بوتين يخنق أوروبا بطولة كأس العرب.. اليمن يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي رسميا.. رونالدو يخبر إدارة مانشستر يونايتد بقرار الرحيل سيشارك فيها 28 طبيبًا ..مسؤول سعودي يكشف موعد إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني أردوغان يكشف عرضاً عسكرياً مغرياً قدمه بوتين.. هل يقبله فور وصوله روسيا؟ مجلس"القيادة الرئاسي" يناقش الأمن الغذائي وتدابير احتواء تداعيات الأزمة العالمية روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية.. ورد فعل أمريكي صادم الحوثيون يكشفون عن كيان استخباراتي جديد يقوده قيادي حوثي بارز - تعرّف على مهامه اللواء سلطان العرادة يناقش الخطة الاستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار بالمحافظة المركز القومي للدراسات يناقش دور المجلس الرئاسي والهدنة ومدى صمودها
أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد رغم عودته إلى ملعب التدريبات اليوم، وقد أخبر إدارة الشياطين الحمر بقراره النهائي عقب اجتماعه معهم.
وكان النجم البرتغالى قد وصل رفقة وكيل أعماله خورخى مينديز اليوم الثلاثاء، إلى مقر تدريبات الفريق " كارينجتون"، من أجل عقد اجتماع حاسم مع إدارة النادى لحسم مستقبله.
ولم يشارك رونالدو بعد في التدريبات التمهيدية للموسم الجديد، بعد السماح للنجم البرتغالي الدولي بالغياب عن جولة تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن رونالدو اخبر مانشستر يونايتد بأنه مصمم على الرحيل، لرغبته خوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.