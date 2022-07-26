مجلس"القيادة الرئاسي" يناقش الأمن الغذائي وتدابير احتواء تداعيات الأزمة العالمية

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع ترأّسه الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس الرئاسة، اليوم الثلاثاء، حالة الأمن الغذائي، والتدابير اللازمة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية وآثارها على الأمن الغذائي في اليمن.

عُقد الاجتماع بحضور كلٍّ من: عضو المجلس الرئاسي- اللواء سلطان العرادة والعميد طارق صالح، عبر دائرة الاتصال المرئي، ، وعيدروس الزُّبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، ود.عبدالله العليمي.

واطّلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير قطاعية بشأن الأزمة العالمية، وتداعياتها على الأمن الغذائي اليمني، بما في ذلك الاختناقات الحادة لسلاسل الإمداد، والزيادات الناتجة عنها في أسعار السلع الغذائية والطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية.

وأظهر التقرير ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة استيراد القمح من 700 مليون دولار عام 2019م، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020م و2021م على التوالي، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى نحو ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.

وأشاد المجلس بالتدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية، موجِّهًا- في الوقت ذاته- بمزيد من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر الحبوب وأسواق بديلة لاستيرادها، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع.

كما وجّه بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية، بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.