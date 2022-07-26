دول الاتحاد الأوروبي تتخذ قراراً طارئاً بسبب أزمة الطاقة.. بوتين يخنق أوروبا بطولة كأس العرب.. اليمن يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي رسميا.. رونالدو يخبر إدارة مانشستر يونايتد بقرار الرحيل سيشارك فيها 28 طبيبًا ..مسؤول سعودي يكشف موعد إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني أردوغان يكشف عرضاً عسكرياً مغرياً قدمه بوتين.. هل يقبله فور وصوله روسيا؟ مجلس"القيادة الرئاسي" يناقش الأمن الغذائي وتدابير احتواء تداعيات الأزمة العالمية روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية.. ورد فعل أمريكي صادم الحوثيون يكشفون عن كيان استخباراتي جديد يقوده قيادي حوثي بارز - تعرّف على مهامه اللواء سلطان العرادة يناقش الخطة الاستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار بالمحافظة المركز القومي للدراسات يناقش دور المجلس الرئاسي والهدنة ومدى صمودها
ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع ترأّسه الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس الرئاسة، اليوم الثلاثاء، حالة الأمن الغذائي، والتدابير اللازمة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية وآثارها على الأمن الغذائي في اليمن.
عُقد الاجتماع بحضور كلٍّ من: عضو المجلس الرئاسي- اللواء سلطان العرادة والعميد طارق صالح، عبر دائرة الاتصال المرئي، ، وعيدروس الزُّبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، ود.عبدالله العليمي.
واطّلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير قطاعية بشأن الأزمة العالمية، وتداعياتها على الأمن الغذائي اليمني، بما في ذلك الاختناقات الحادة لسلاسل الإمداد، والزيادات الناتجة عنها في أسعار السلع الغذائية والطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية.
وأظهر التقرير ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة استيراد القمح من 700 مليون دولار عام 2019م، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020م و2021م على التوالي، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى نحو ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.
وأشاد المجلس بالتدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية، موجِّهًا- في الوقت ذاته- بمزيد من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر الحبوب وأسواق بديلة لاستيرادها، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع.
كما وجّه بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية، بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.