الحوثيون يكشفون عن كيان استخباراتي جديد يقوده قيادي حوثي بارز - تعرّف على مهامه

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كشفت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء عن كيان استخباراتي مواز برئاسة القيادي البارز في الجماعة المدعو عبدالمحسن طاووس لمواجهة ما وصفته ب"الاستقطاب المعادي"، في مؤشر على مخاوف الجماعة التي تواجه سلطاتها تذمرا واسعا من انشقاقات داخلية.
وقالت وكالة الانباء النسخة المزورة التابعة للجماعة بان رئيس مجلس الحكم التابع للجماعة مهدي المشاط اجتمع بمسؤول ملف ماسمي ب" الاستقطاب المعادي" عبدالمحسن طاووس للبحث في سبل مواجهة "الاستقطاب" الذي يقوم به ما اسماه "العدوان"، في اشارة الى تحالف دعم الشرعية.
وذكرت ان المشاط، اكد أهمية وضع خطة لمواجهة "الاستقطاب المعادي وتجفيف منابعه"، في خطوة تعكس توجها من الجماعة نحو تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطين وقيادات يشتبه بموالاتها للخصوم السياسيين والعسكريين.
وتطرق اللقاء الى آلية التواصل مع من وصفهم بـ "المتورطين في الخيانة للعودة إلى حضن الوطن"، حد وصف وكالة الانباء التابعة للجماعة.