اللواء سلطان العرادة يناقش الخطة الاستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار بالمحافظة

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه اليوم، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، الخطة الاستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار بالمحافظة للأعوام 2022 - 2026م.

وفي مستهل الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وفروع الهيئات والمؤسسات، نقل اللواء العرادة للمجتمعين تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس وتقديرهم وثناءهم الكبير للجهود المبذولة في مجالات التنمية وتوفير الخدمات الأساسية والتعامل الإنساني مع النازحين..

وأشاد اللواء العرادة بصمود وصبر أبناء المحافظة وساكنيها أمام التحديات والعراقيل التي يواجهونها واستمرارهم في تقديم نموذج ناجح ومتميز في العمل الإداري والتنموي رغم ظروف الحرب خلال السنوات الماضية.. مستعرضاً ما حققه مجلس القيادة الرئاسي خلال الأشهر القليلة الماضية منذ تشكيله في مختلف الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وشدد اللواء العرادة على ضرورة تظافر جهود جميع المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات من أجل تقديم الخدمات للنازحين والمجتمع المضيف وتذليل الصعوبات أمام المنظمات الإنسانية لتقديم تدخلاتها والعمل الدؤوب من أجل توسيع واستحداث مشاريع البنية التحتية للمحافظة لمواكبة المستجدات وتلبية احتياجات ملايين النازحين الذين استوعبتهم المحافظة.

ووجه مدراء عموم المديريات ببذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة النازحين والارتباط بهم وتفقد أحوالهم عن قرب والتنسيق المتواصل مع الوحدة التنفيذية للنازحين والعمل من أجل توفير متطلبات العيش الكريم وحمايتهم من مخاطر العواصف والرياح والأمطار والسيول والكوارث الطبيعية.