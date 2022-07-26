المركز القومي للدراسات يناقش دور المجلس الرئاسي والهدنة ومدى صمودها

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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نظم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، في مارب حلقة نقاش من محورين هما "المجلس الرئاسي عهد جديد من الآمال" و "الهدنة ومدى صمودها".

وفي افتتاح الحلقة أوضح الدكتور عبدالحميد عامر رئيس المركز أن الحلقة تاتي ضمن انشطة رفع الوعي السياسي نحو القضايا الوطنية ونقاش الآمال المعقودة على المجلس الرئاسي بمناسبة مرور اكثر من 100 يوم من اعلانه وما قام به من خطوات لحلحلة الملفات الشائكة السياسية والاقتصادية وجهوده في توحيد المكونات الشرعية، والهدنة في ظل الخروقات الحوثية والتنصل من تنفيذ الاتفاق والتواطئ الاممي الواضح.

وناقش الاستاذ يحيى عليان رئيس فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بمحافظة الجوف في محور المجلس الرئاسي الآمال المعقودة عليه من خلال توحيد الصف الجمهوري وتوجيه الخطاب الإعلامي وتعزيز الهوية الوطنية، ودور التحالف في دعم وانجاح المجلس الرئاسي.

كما ناقش المحور الثاني الذي قدمه الأستاذ محمد اليوسفي رئيس الدائرة السياسية لإصلاح مارب الهدنة ومدى صمودها والخروقات الحوثية والبحث عن تمديدها رغم عدم التزام المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق الهدنة الحالية.

واثريت الحلقة بنقاش مستفيض لكل محور على حده اكدت في مجملها على ان المجلس بارقة لليمنيين في استعادة دولتهم ويجب اسناده والالتفافه حوله.

كما تحدثت المداخلات عن الهدنة مع الحوثي والخروقات اليومية والتحشيد المستمر داعيين المجلس الرئاسي لموقف حازم تجاه الهدنة والموقف الاممي الباهت من ممارسات المليشيا الحوثية.