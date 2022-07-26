المركز القومي للدراسات يناقش دور المجلس الرئاسي والهدنة ومدى صمودها وزير الخارجية يكشف عن مغادرة أكثر من 10 الف مسافر من مطار صنعاء ويضع المبعوث الاممي أمام تفاصيل مجريات الهدنة مأرب برس ينشر توقعات الطقس للساعات الـ 24 القادمة في تطورات مثيرة… .قيس سعيد يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور بماذا تحدى اللواء سلطان العرادة الحوثي في حواره الأخير مع BBC وما المساعي التي بذلها وقوبلت برفض المليشيات؟ علامات لا تتجاهلها لأن حرقة المعدة عارض منذر لخطر الإصابة بمرض قاتل أردوغان يتحدث عن العلاقة مع السعودية والإمارات ومصر وتطورات حرب أوكرانيا فرنسا تدين بشكل واضح مجـ زرة الحوثيين بتعز وتصف ما حدث بـ العنف الأعمى مسيرة جماهيرية حاشدة تجوب عدد من شوارع تعز ترفع عدة مطالب وتوجه رسائل للجيش والرئاسة خروج شبكة سبأفون عن الخدمة في عدة مناطق من محافظة مأرب ومصدر في الشركة يكشف الأسباب
نظم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، في مارب حلقة نقاش من محورين هما "المجلس الرئاسي عهد جديد من الآمال" و "الهدنة ومدى صمودها".
وفي افتتاح الحلقة أوضح الدكتور عبدالحميد عامر رئيس المركز أن الحلقة تاتي ضمن انشطة رفع الوعي السياسي نحو القضايا الوطنية ونقاش الآمال المعقودة على المجلس الرئاسي بمناسبة مرور اكثر من 100 يوم من اعلانه وما قام به من خطوات لحلحلة الملفات الشائكة السياسية والاقتصادية وجهوده في توحيد المكونات الشرعية، والهدنة في ظل الخروقات الحوثية والتنصل من تنفيذ الاتفاق والتواطئ الاممي الواضح.
وناقش الاستاذ يحيى عليان رئيس فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بمحافظة الجوف في محور المجلس الرئاسي الآمال المعقودة عليه من خلال توحيد الصف الجمهوري وتوجيه الخطاب الإعلامي وتعزيز الهوية الوطنية، ودور التحالف في دعم وانجاح المجلس الرئاسي.
كما ناقش المحور الثاني الذي قدمه الأستاذ محمد اليوسفي رئيس الدائرة السياسية لإصلاح مارب الهدنة ومدى صمودها والخروقات الحوثية والبحث عن تمديدها رغم عدم التزام المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق الهدنة الحالية.
واثريت الحلقة بنقاش مستفيض لكل محور على حده اكدت في مجملها على ان المجلس بارقة لليمنيين في استعادة دولتهم ويجب اسناده والالتفافه حوله.
كما تحدثت المداخلات عن الهدنة مع الحوثي والخروقات اليومية والتحشيد المستمر داعيين المجلس الرئاسي لموقف حازم تجاه الهدنة والموقف الاممي الباهت من ممارسات المليشيا الحوثية.