مأرب برس ينشر توقعات الطقس للساعات الـ 24 القادمة في تطورات مثيرة… .قيس سعيد يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور بماذا تحدى اللواء سلطان العرادة الحوثي في حواره الأخير مع BBC وما المساعي التي بذلها وقوبلت برفض المليشيات؟ علامات لا تتجاهلها لأن حرقة المعدة عارض منذر لخطر الإصابة بمرض قاتل أردوغان يتحدث عن العلاقة مع السعودية والإمارات ومصر وتطورات حرب أوكرانيا فرنسا تدين بشكل واضح مجـ زرة الحوثيين بتعز وتصف ما حدث بـ العنف الأعمى مسيرة جماهيرية حاشدة تجوب عدد من شوارع تعز ترفع عدة مطالب وتوجه رسائل للجيش والرئاسة خروج شبكة سبأفون عن الخدمة في محافظة مأرب ومصدر في الشركة يكشف الأسباب خبراء يكشفون عن سبب جديد لانخفاض قيمة الدولار بشرى سارة للذين يعانون م̷ـــِْن الصلع
كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن أول قرار سيتخذه بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد.
وقال سعيد في تصريحات إعلامية، فجر اليوم الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع "قانون انتخابي"، وفقا لإذاعة "جوهرة" التونسية.
وتابع موضحا "الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها".
ولفت إلى أن "هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى". وأضاف: "يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها".
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي أثناء تجواله في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك عقب غلق مكاتب الاقتراع على الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
وكان قيس سعيد وزوجته، إشراف شبيل، قد أدليا بصوتيهما، أمس الاثنين، في الاستفتاء على الدستور الجديد داخل مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح أمس الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد