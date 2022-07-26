مأرب برس ينشر توقعات الطقس للساعات الـ 24 القادمة في تطورات مثيرة… .قيس سعيد يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور بماذا تحدى اللواء سلطان العرادة الحوثي في حواره الأخير مع BBC وما المساعي التي بذلها وقوبلت برفض المليشيات؟ علامات لا تتجاهلها لأن حرقة المعدة عارض منذر لخطر الإصابة بمرض قاتل أردوغان يتحدث عن العلاقة مع السعودية والإمارات ومصر وتطورات حرب أوكرانيا فرنسا تدين بشكل واضح مجـ زرة الحوثيين بتعز وتصف ما حدث بـ العنف الأعمى مسيرة جماهيرية حاشدة تجوب عدد من شوارع تعز ترفع عدة مطالب وتوجه رسائل للجيش والرئاسة خروج شبكة سبأفون عن الخدمة في محافظة مأرب ومصدر في الشركة يكشف الأسباب خبراء يكشفون عن سبب جديد لانخفاض قيمة الدولار بشرى سارة للذين يعانون م̷ـــِْن الصلع
قال اللواء سلطان العرادة محافظ مأرب عضو مجلس القيادة الرئاسي، أنه بذل كل ما في وسعه، خلال الأعوام الماضية، مع عدد من الخيرين من أبناء اليمن المحايدين، لإيصال الكهرباء من محطة مأرب الغازية، إلى صنعاء، لكن مليشيا الحوثي رفضت.
واضاف في مقابلة مع قناة BBC : "أقول الآن وعلى مرأى ومسمع من العالم، أتحدى الحوثي أن يقبل بدخول الكهرباء من مأرب وأنا على أتم الاستعداد أن أوصلها إلى مشارف حدود مأرب الجغرافية الإدارية، بكل وضوح، أتحداه أن يقبل بها أن تدخل إلى صنعاء والمناطق الأخرى".
وأكد العرادة، أن كل إيرادات مأرب تورد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن مادة الغاز المنزلي تورد إلى كل منطقة يمنية بما فيها صعدة، بحسب الآلية التي توزع بها شركة الغاز منذ عشرات السنين.
كنا تحدى عضو المجلس الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، مليشيا الحوثي أن "تفتح الطرقات من مأرب مراد البيضاء، من مأرب صرواح صنعاء، من مأرب الفرضة نهم صنعاء".
وخاطب العرادة، الحوثي قائلا: "افتح للمواطنين حتى يخرجوا ويشموا الهواء وأنا على استعداد لفتحها مع إخواني في المجلس ومع الحكومة ومع الجهات المعنية ،كما تحداه أن يفتح طرق تعز".