فرنسا تدين بشكل واضح مجـ زرة الحوثيين بتعز وتصف ما حدث بـ العنف الأعمى

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أدانت فرنسا، هجوم مليشيا الحوثي التابعة لإيران على المدنيين في تعز، الذي أسفر عن استشهاد طفل وإصابة 11 آخرين.
وقال السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، في بيان مقتضب، "يجب أن يتوقف هذا العنف الأعمى من قبل الحوثيين ضد السكان".
وجدد دعوة فرنسا، للمليشيا الحوثية التابعة لإيران، إلى اختيار طريق السلام بدلاً من طريق الحرب.