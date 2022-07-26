مسيرة جماهيرية حاشدة تجوب عدد من شوارع تعز ترفع عدة مطالب وتوجه رسائل للجيش والرئاسة

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خرجت اليوم الثلاثاء في مدينة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من شارع جمال أكبر شوارع المدينة وجابت عدداً من الشوارع رفضاً للهدنة التي تقتل أبناء تعز من الأطفال وتحاصر الأهالي وتنديداً بالتواطؤ الأممي، بحسب تعبير المتظاهرين.
وطالب المشاركون الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمجلس الرئاسي بكسر الحصار وتحرير محافظة تعز.
ودعا المحتجون المجتمع الدولي إلى إدانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة تعز من الأطفال والنساء في ظل هدنة أممية لم تنفذ وحصار انقلابي مستمر لمئات الآلاف داخل مدينة تعز .
ورفع المحتجون شعارات ولافتات مؤكدة على الدور النضالي للمدينة في الحفاظ على الثوابت الوطنية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد.
وكان المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية قد حذر من خطورة أي هدنة تلزم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتوقف عن القتال ، وفي الوقت ذاته تستمر المليشيات الحوثية في مهاجمة المدن وقتل المدنيين والتحشيد المستمر لاحتلال مناطق جديدة لإحداث تحولات أكبر في موازين القوي على الأرض.
وأعلن عن استمرار المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية وفي المقدمة دحر الانقلاب وهزيمة المشاريع السياسية المعادية لليمن، مستخدمة أشكالاً متنوعة من الممارسات النضالية في الميدان وتطوير الأدوات السياسية المناسبة لترقية دورها الوطني وتمكينها من الإسهام في صياغة المستقبل الذي ينتظره الشعب اليمني.