خروج شبكة سبأفون عن الخدمة في محافظة مأرب ومصدر في الشركة يكشف الأسباب

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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خرجت شبكة الاتصالات سبافون عن الخدمة في معظم مناطق محافظة مأرب.

مصدر في شركة سبأفون كشف لمأرب برس اليوم الثلاثاء أن الأسباب ترجع إلى الرياح والاعاصير التي شهدتها محافظة مأرب.

ووفق المصدر تسببت الرياح والأعاصير في أضرار في أبراج الاتصالات وانحراف في طبول الربط عن زواياها المحددة للارسال -حسب وصفه- وجاري العمل حاليا لإعادة الخدمة.