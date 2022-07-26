خبراء يكشفون عن سبب جديد لانخفاض قيمة الدولار بشرى سارة للذين يعانون م̷ـــِْن الصلع لأول مرة في تاريخ المملكة… .محمد بن سلمان يعلن عن استثمار ضخم في المملكة روسيا تحبط عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة في محافظة مأرب يدشن سلسلة برامج تدريبية للفتيات أميركا تتربع على عرش أكبر الدول المصدرة للغاز المسال… تفاصيل حتى لا يتكرر سيناريو لقاء ريال مدريد.. سان جيرمان يتخذ قرارا غير مسبوق الأمم المتحدة تحذّر من فيضانات واسعة النطاق في اليمن وهذا موعدها أوكرانيا تعلن موعد إطلاق أول شحنة حبوب من ميناء شورنومورسك على غير المتوقع.. بوتين يتلقى صدمة من حلفائه في آسيا الوسطى
توقع المحلل الاقتصادي الروسي البارز، أوليغ سيروفاتكين، حدوث انخفاض في قيمة الدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأشار أوليغ سيروفاتكين، المحلل البارز في قسم الأبحاث العالمية بمؤسسة "أوتكريتي" للاستثمارات أن المكاسب التي حققها الدولار خلال العام الماضي ارتبطت بتوسيع فروق الائتمان، ولكن في الأسابيع المقبلة قد تبدأ في التقلص، وقد يؤدي ذلك، إلى جانب عوامل أخرى، إلى انخفاض قيمة الدولار.
ولفت الخبير إلى أنه منذ بداية الصيف الماضي، تقلص الفارق بين الثنائي اليورو/الدولار من 1.22 دولار لليورو إلى 1.02 دولار الحالي.
ويرجع ذلك إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة على نطاق واسع بشكل متزايد في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فقد اختفت تماما هذه التوقعات الآن، وبدأ السوق في انتظار انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية من ربيع عام 2023.
ويتوقع الخبير سيروفاتكين على هذه الخلفية، حدوث موجة جديدة محتملة من انخفاض قيمة الدولار على الأقل في الأسابيع المقبلة، موضحا أن "هذا قد يحدث على خلفية الانخفاض المحتمل في فروق الائتمان والإغلاق القسري لصفقات شراء الدولار من قبل كبار المضاربين