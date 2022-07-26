قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة في محافظة مأرب يدشن سلسلة برامج تدريبية للفتيات

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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دشنت وكيلة قطاع المرأة بوزراة الشباب والرياضة- الدكتورة نادية عبدالله، أول برامج بناء القدرات في محافظة مأرب في دورة التصوير الفوتوغرافي للفتيات من مختلف محافظات الجمهورية الساكنين في محافظة مأرب..

يأتي هذا التدشين الذي يرعاه عضو المجلس الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ضمن سلسلة برامج في بناء القدرات والتمكين الإقتصادي للمرأة اليمنية الذي ينفذه قطاع المرأة بالوزارة وفق خطة القطاع للعام ٢٠٢٢م. وفي كلمة الوزارة أكدت الدكتورة نادية عبدالله أن هذه البرامج الهامة تأتي ملبية للإحتياج المجتمعي لفئة النساء".

وأشارت" الى أنها تسعى مع فريق عملها لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تغطي الحاجة المجتمعية وتلبي رغبة المرأة اليمنية في بناء قدراتها وتمكينها اقتصادياً، والسعي في أن تكون الوزارة ممثلة بقطاع المرأة لها دور في إخراج المرأة اليمنية إلى سوق العمل، وهي تمتلك مجموعة من المهارات والحرف التي تعينها على شق الطريق لنفسها وأسرتها خاصة في هذا الوضع الذي يحتاج تكاتف كل فئآت المجتمع، ومنها المرأة لسد الإحتياج الضروري.

هذا ويعتبر البرنامج الأول الذي تم تدشينه في مجال بناء قدرات المرأة، يليه العديد من البرامج والأنشطة تنفذ خلال الأيام القادمة.