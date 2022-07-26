الأمم المتحدة تحذّر من فيضانات واسعة النطاق في اليمن وهذا موعدها

الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من فيضانات واسعة النطاق في الفترة من 19 إلى 31 يوليو الجاري بسبب احتمالية عالية لظواهر هطول الأمطار الشديدة.

وقالت المنظمة في نشرة للأرصاد الجوية الزراعية لليوم الاثنين، ان الجفاف الذي استمر في اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية ينتهي بحد أدنى في شهر يونيو باستثناء تعز وإب، حيث تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في ذات الفترة.

وبحسب النشرة فانه نظرا لظروف الجفاف المطولة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لم يكن هطول الأمطار المسجل في يونيو كافيًا لتحسين ظروف الغطاء النباتي التي ظلت مضغوطة بشكل عام مقارنة بالمتوسط ​​على المدى الطويل.

النص الكامل للنشرة:

اليمن: تحديث الأرصاد الجوية الزراعية

- الجفاف الذي استمر منذ أوائل العام يقترب من نهايته.

- احتمالية عالية لظواهر هطول الأمطار الشديدة التي من المحتمل أن تؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق في الفترة من 19 إلى 31 يوليو.

- استمرت سحب الغبار في تغطية اليمن طوال شهر يونيو.

- لوحظ ارتفاع في أمراض الماشية ونفوقها من خلال.

•مراجعة الأرصاد الجوية

ينتهي الجفاف الذي استمر في اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحد أدنى من الاستحمام في شهر يونيو باستثناء تعز وإب ، حيث تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة.

نظرًا لظروف الجفاف المطولة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، لم يكن هطول الأمطار المسجل في يونيو كافيًا لتحسين ظروف الغطاء النباتي التي ظلت مضغوطة بشكل عام مقارنة بالمتوسط ​​على المدى الطويل.

كما لوحظ إجهاد الجفاف في مؤشر الإجهاد الزراعي (ASI) والذي يستخدم كمؤشر على احتمالية ظروف الجفاف في المناطق المزروعة.

أظهرت محافظتا ذمار وإب (الأجزاء الشمالية الشرقية) أعلى مستوى من الإجهاد بسبب الجفاف.

كانت درجات الحرارة المرتفعة لا تزال سائدة في معظم أنحاء البلاد في يونيو ، مما أدى إلى تفاقم تأثير الجفاف على الزراعة.

سجلت محطات الطقس الميدانية أعلى درجة حرارة في سيئون حيث بلغت 45.8 درجة مئوية وهي أعلى بنسبة 29 في المائة من المتوسط ​​على مستوى الدولة (35.5 درجة مئوية) و 6.3 في المائة من درجة الحرارة في مايو (42.0 درجة مئوية).

في الحديدة (الكادن ، 43.0 درجة مئوية) ، الجوف (الجوف ، 41.7 درجة مئوية) ، شبوة (عتق ، 41.4 درجة مئوية) ، وعدن (40.3 درجة مئوية). من ناحية أخرى ، أبلغت ذمار عن أدنى درجات الحرارة بحد أدنى 7 درجات مئوية ، وهو أقل بنسبة 152 بالمائة من متوسط ​​درجات الحرارة الدنيا في يونيو.

في الفترة من 19 إلى 31 يوليو 2022 ، من المتوقع أن تؤدي زيادة الرطوبة الجوية من بحر العرب إلى أحداث هطول أمطار شديدة ، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في معظم أنحاء البلاد. بناءً على عتبة الفاو للفيضانات (> 40 مم من الأمطار في حالة واحدة) ، من المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة واسعة النطاق من منتصف يوليو إلى الشهر عبر معظم مناطق الأراضي المنخفضة ، مما قد يؤثر على 42000 شخص في جميع أنحاء البلاد.

الأجزاء الجنوبية من عدن معرضة بشكل خاص لخطر الفيضانات بسبب زلزال 13 يوليو 2022 الذي بلغت قوته 4.6 درجة بالقرب من خليج عدن 1. وتدعو مصلحة الأرصاد الجوية ، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة ، إلى اتخاذ تدابير التخفيف والإعداد المسبق لمساعدة الفيضانات ، لا سيما في المناطق المنخفضة.