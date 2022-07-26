أوكرانيا تعلن موعد إطلاق أول شحنة حبوب من ميناء شورنومورسك

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أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن أول شحنة حبوب ستنطلق من ميناء شورنومورسك، خلال هذا الأسبوع.
أوكرانيا تعلن موعد أول شحنة حبوب
وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني: “في غضون هذا الأسبوع، نأمل أن يتم إرسال الشحنة الأولى”.
وأضاف أن الشحنات يمكن أن تتم من جميع الموانئ المشمولة بالاتفاق في غضون أسبوعين.
وأشار إلى أن العقبة الرئيسية بوجه تصدير الحبوب هي مخاطر القصف الروسي، ولا سيما بعد الضربة التي استهدفت السبت مرفأ أوديسا على البحر الأسود، الذي يعتبر محوريا لشحن الحبوب.
ولفت إلى أنه لا توجد قيود على كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بموجب الاتفاقية الموقعة يوم الجمعة في اسطنبول، والتي تسمح أيضًا باستيراد وتصدير الأسمدة.
بينما كشفت مصادر مطلعة أن موعد تسيير أول شحنة هو يوم الأربعاء القادم.
وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قال إن السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية قد تتحرك في غضون أيام قليلة بموجب الاتفاق.