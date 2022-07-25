توضيح هام من وزارة الأوقاف بشأن حادثة التقطع للحجاج في أبين - تطورات الحملة الأمنية ومصير المتهمين

الإثنين 25 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين حملة أمنية كبيرة بقيادة العميد أبو مشعل الكازمي مدير أمن المحافظة بهدف ملاحقة المتهمين في حادثة التقطع التي تعرض لها حجاج بيت الله في منطقة المحفد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش الهيثمي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك بأن الاجهزة الامنية في محافظة أبين وبتوجيهات مباشرة من وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة باشرت منذ يوم أمس الاحد بتنفيذ حملة أمنية كبيرة لملاحقة المتهمين المتورطين في حادثة التقطع وذلك بعد معرفة هوياتهم.

وتابع بالقول :حسب ما وصلنا من الجهات الأمنية في محافظة أبين فإنه في هذه اللحظات تدور اشتباكات للقبض عليهم وأصيب بجروح أربعة من رجال الأمن الأبطال ونجاة مدير الأمن من الكمين الغادر، وجاءت تعزيزات كبيرة لملاحقة العصابة والأمور إلى الآن تحت السيطرة بفضل الله ثم بعزيمة الأبطال.

وعن تفاصيل حادثة التقطع التي تعرض لها حجاج بيت الله في منطقة المحفد الجبلية بمحافظة أبين فجر أمس الأحد اوضح الهيثمي قائلاً :تفاجأنا بالأمس قبل فجر يوم الأحد 24 يوليو 2022م قيام مجموعة مسلحة بقطع الطريق على حجاج بيت الله في منطقة جبلية غير مأهولة بعد مديرية المحفد ونهب أموالهم بقوة السلاح، وهذه الشرذمة الإجرامية لاتمثل قبائل باكازم الدهماء الشرفاء، الذين استنكروا الحادثة وأبدوا استعدادهم لملاحقة وقتال المجرمين.

وأكد الهيثمي بأن الاجهزة الامنية قد تمكنت من تضييق ومحاصرة المتهمين وأنه في خلال الساعات القادمة سيسمع الجميع أخبارًا طيبة.