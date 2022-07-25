تفاصيل لقاء وزير الدفاع مع مستشار المبعوث الأممي الاوضاع العسكرية والأمنية

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استقبل وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم بعدن المستشار العسكري للمبعوث الأممي ورئيس لجنة التنسيق للشئون العسكرية الجنرال انتوني هايورد، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية.
واستعرض اللقاء، نتائج اجتماعات لجنة التنسيق العسكرية، في ضوء استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية وخروقاتها للهدنة الأممية وتصعيدها في استغلال الهدنة لتحشيد قواتها والدفع بقدراتها إلى مناطق التماس وتحريك اسلحتها الثقيلة ومنصات الصواريخ والطيران المسير واعادة تمركزها في الجبهات المتقدمة.
واكد وزير الدفاع الحرص على احلال السلام الدائم في اليمن، الذي يضمن استعادة دولته وامنه واستقراره وسلامته وانهاء التمرد والارهاب والانقلاب.. مشيرا إلى استمرار المليشيا في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والأطفال والنساء في محافظة تعز، وفرض الحصار على سكانها واصرارها على اغلاق المنافذ والطرق الرئيسية ومنع عبور المساعدات والمواد الاساسية.
واشار الى أن مليشيا الحوثي تتنصل من التزاماتها ولها سجل أسود في نقض العهود والانقلاب على الاتفاقات، ولاتؤمن بالسلام والتعايش، فمشروعها يقوم على الدم والانتقام.