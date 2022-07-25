النجم الكروي نيمار يعود لعادته القديمة ويحصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل

الإثنين 25 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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خطف النجم البرازيلي نيمار، الأنظار خلال المواجهة الودية التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان ومضيفه غامبا أوساكا الياباني اليوم الاثنين، ضمن استعدادات النادي الباريسي للموسم الجديد.

وسجل نيمار هدفين ليقود فريقه للفوز بنتيجة 6-2، لكن البرازيلي أثار جدلا واسعا وتعرض لانتقادات لاذعة بعد المباراة بسبب طريقة حصوله على ركلة الجزاء التي سجل منها هدفه الأول في شباك غامبا أوساكا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقطة التي تحصل من خلالها نيمار على ركلة جزاء، حيث بدا مدافع غامبا أوساكا المنزلق وكأنه سحب قدمه قبل التحامه بالنجم البرازيلي داخل منطقة الجزاء، لكن ذلك لم يمنع الأخير من رمي نفسه على الأرض بطريقة مثيرة.

وحتى ولو كان هناك التحام طفيف بين المدافع الياباني ونيمار، فمن المؤكد أنه لم يكن ليجعل النجم البرازيلي يسقط ويتألم بالطريقة التي ظهره بها في الفيديو.

وكان نيمار اشتهر قبل ظهور تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، بالتظاهر بالسقوط للتحايل على الحكام، وهو ما عرضه حينها للانتقادات والسخرية