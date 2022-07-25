تعيين مدرب جديد للمنتخب اليمني للناشئين استعدادا للاستحقاق القادم

الإثنين 25 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم، قراراً قضى بتعيين المدرب الوطني محمد حسن البعداني مديراً فنياً للمنتخب الوطني للناشئين خلفا للمدرب قيس صالح، الذي توج مع المنتخب ببطولة غرب آسيا نهاية العام الماضي

المدرب البعداني اثبت كفاءته التدريبية من خلال ما قدمه في الفترة الأخيرة من نجاحات أبرزها قيادته لفريق فحمان أبين الذي توج بلقب الدوري اليمني للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق للبعداني أن تواجد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين كمساعد مدرب عام 2019م.

ويستعد منتخب اليمن للناشئين، خوض منافسات التصفيات الآسيوية في شهر اكتوبر القادم ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات اليمن – بنغلادش – سنغافورة – بوتان وتقام منافساتها في بنغلادش.