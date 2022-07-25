بعد منع الغناء.. توجيه حوثي جديد: الاستماع للشيلات حرام لانها تخدم العدو ودخيلة على الهوية اليمنية «وثيقة»

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في سياق تضييقها على حرية المواطنين، وجهت جماعة الحوثي بمحافظة صعدة (شمال) بمنع الاستماع للشيلات (لون غنائي) بعد منعها للغناء وآلات العزف في الاعراس.
وتداول ناشطون صورة لرسالة وجهها الحوثيون لعريس في صعدة مذيلة بـ اخوانكم المجاهدون، تحذره من الاستماع للشيلات وتلوح باتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخالف.
وبحسب التوجيه الحوثي يحرم على سكان صعدة الاستماع لـ الشيلات في حفلات الزفاف لأنها دخيلة على الهوية الإيمانية وتخدم العدو.