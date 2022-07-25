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أسعار الغاز تصعد بشكل كبير بعد تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية

الإثنين 25 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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صعدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، وتم تداول عقود الوقود الأزرق فوق مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.

استهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس تعاملات اليوم عند مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبعد بضع دقائق من الافتتاح صعدت العقود إلى مستوى 1730 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأوروبية للاستعداد لاحتمال توقف إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل، وقالت، خلال مقابلة مع وكالة "د ب أ" نشرت اليوم الاثنين، إنه "مع تراجع إمدادات الغاز من روسيا يجب أن تستعد أوروبا لوقفها بشكل كامل".

وبحسب رأي رئيسة المفوضية الأوروبية أن "هذا الأمر سيحدث عاجلاً أم آجلا"، وجاء التصريح على الرغم من أن روسيا أثبت على مدى سنوات أنها مورد موثوق للوقود الأزرق

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