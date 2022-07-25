تصاعد أزمة الوكالة اليهودية بين موسكو وتل أبيب والأخيرة تهدد أسعار الغاز تصعد بشكل كبير بعد تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية تركيا تكشف لأول مرة عن تسلمها أول دفعة من صواريخ حديثة ومدمرة توقيع 13 مذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان خاصية جديدة في وآتساب تكشف الهاربين من المحادثات الجماعية بيع حزام أشهر نزال لأسطورة الملاكمة الراحل محمد علي بمبلغ ضخم بشرى سارة… أول علاج للبهاق يعيد الجلد إلى طبيعته في غضون 24 أسبوع مرتبطة بـ«المخابرات الحوثية»..شاهد اعترافات الخلية التي شكّل ضبطها ضربة موجعة للميليشيات واقعة مفجعة داخل ثلاجة الموتى بدولة عربية أمريكا تشهد واحدة من أكبر عمليات سرقة مجوهرات على الإطلاق
صعدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، وتم تداول عقود الوقود الأزرق فوق مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.
استهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس تعاملات اليوم عند مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبعد بضع دقائق من الافتتاح صعدت العقود إلى مستوى 1730 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وقبل ذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأوروبية للاستعداد لاحتمال توقف إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل، وقالت، خلال مقابلة مع وكالة "د ب أ" نشرت اليوم الاثنين، إنه "مع تراجع إمدادات الغاز من روسيا يجب أن تستعد أوروبا لوقفها بشكل كامل".
وبحسب رأي رئيسة المفوضية الأوروبية أن "هذا الأمر سيحدث عاجلاً أم آجلا"، وجاء التصريح على الرغم من أن روسيا أثبت على مدى سنوات أنها مورد موثوق للوقود الأزرق