تصاعد أزمة الوكالة اليهودية بين موسكو وتل أبيب والأخيرة تهدد أسعار الغاز تصعد بشكل كبير بعد تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية تركيا تكشف لأول مرة عن تسلمها أول دفعة من صواريخ حديثة ومدمرة توقيع 13 مذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان خاصية جديدة في وآتساب تكشف الهاربين من المحادثات الجماعية بيع حزام أشهر نزال لأسطورة الملاكمة الراحل محمد علي بمبلغ ضخم بشرى سارة… أول علاج للبهاق يعيد الجلد إلى طبيعته في غضون 24 أسبوع مرتبطة بـ«المخابرات الحوثية»..شاهد اعترافات الخلية التي شكّل ضبطها ضربة موجعة للميليشيات واقعة مفجعة داخل ثلاجة الموتى بدولة عربية أمريكا تشهد واحدة من أكبر عمليات سرقة مجوهرات على الإطلاق
تسلم الجيش التركي أول دفعة من صواريخ سونغور "أرض- جو" المحمولة على الكتف، بحسب ما أعلنه رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير.
وكتب دمير تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها؛ إن "صواريخ سونغور مضادة للمقاتلات والطائرات بدون طيار والمروحيات".
ولفت إلى أن صواريخ سونغور بالنسبة لمعادلاتها من الأسلحة، ذات مدى أبعد، وتمتلك إمكانية الإقفال على الهدف من مدى أبعد من مدى الرؤية، ومقاومه للأهداف المضللة (البوالين الحرارية).
وأكد أنّ تركيا ستقطع بذلك احتياجها للخارج في تأمين هذا النوع من الأسلحة.
وسونغور منظومة طورت من شركة "روكيتسان" التركية لصناعات الصواريخ، ويمكن تركيبها على منصات برية وبحرية وجوية، وتستطيع ضرب الأهداف ليلا ونهارا وفي أثناء الحركة كما أعلن دمير سابقا