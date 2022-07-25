تركيا تكشف لأول مرة عن تسلمها أول دفعة من صواريخ حديثة ومدمرة

الإثنين 25 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تسلم الجيش التركي أول دفعة من صواريخ سونغور "أرض- جو" المحمولة على الكتف، بحسب ما أعلنه رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير.

وكتب دمير تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها؛ إن "صواريخ سونغور مضادة للمقاتلات والطائرات بدون طيار والمروحيات".

ولفت إلى أن صواريخ سونغور بالنسبة لمعادلاتها من الأسلحة، ذات مدى أبعد، وتمتلك إمكانية الإقفال على الهدف من مدى أبعد من مدى الرؤية، ومقاومه للأهداف المضللة (البوالين الحرارية).

وأكد أنّ تركيا ستقطع بذلك احتياجها للخارج في تأمين هذا النوع من الأسلحة.

وسونغور منظومة طورت من شركة "روكيتسان" التركية لصناعات الصواريخ، ويمكن تركيبها على منصات برية وبحرية وجوية، وتستطيع ضرب الأهداف ليلا ونهارا وفي أثناء الحركة كما أعلن دمير سابقا