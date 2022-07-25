خاصية جديدة في وآتساب تكشف الهاربين من المحادثات الجماعية

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خاصية جديدة في محادثات الوتساب خاصية جديدة في محادثات الوتساب تركز شركة "واتساب" كثيرا هذا العام، على تطوير خاصية المحادثات الجماعية، ووفقا للأخبار الأخيرة، فأن خاصية جديدة ستضاف لقائمة التغييرات على المحادثات الجماعية.
وتشمل المحادثات الجماعية على "واتساب" ثلاثة أشخاص أو أكثر، ويتيح لك التطبيق الدخول في أكثر من مجموعة، تجمع كل منها الأصدقاء والعائلة.
ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، سيتيح التطبيق للمستخدم اكتشاف الأعضاء السابقين في كل محادثة جماعية، حتى وإن كانوا قد غادروا المجموعة.
ووفقا للموقع، ستسمح الخاصية الجديدة في المحادثات الجماعية، رؤية كل الأعضاء الذين غادروا أو تم إخراجهم من المجموعة، خلال الـ60 يوما الماضية.
وسيبدأ التطبيق باختبار الخاصية الجديدة على هواتف نظام أندرويد، قبل أن يتم تجربتها على هواتف آيفون.