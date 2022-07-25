بيع حزام أشهر نزال لأسطورة الملاكمة الراحل محمد علي بمبلغ ضخم

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تم يوم الأحد بيع حزام بطولة محمد علي كلاي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 "رامبل إن ذا جانغل" أو معركة الأدغال التي هزم فيها جورج فورمان، في مزاد بمبلغ ضخم. وأفادت وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بأن الحزام بيع بـ 6.18 مليون دولار.
وكان الفائز في المزاد المحتدم على الحزام هو جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس، وفقا لما ذكرته شركة "هيرتيدج" للمزادات في دالاس. وفي تغريدة يوم الأحد، أكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات موسيقى الروك والتاريخ الأمريكي وتذكارات ثقافة البوب التي تجوب البلاد حاليا.
وسيتم عرض الحزام في 2 أغسطس في منطقة رصيف البحرية السياحية في شيكاغو وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس. وغرد إرساي على "تويتر" قائلا: "فخور لكوني الحائز عليه