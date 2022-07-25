مرتبطة بـ«المخابرات الحوثية»..شاهد اعترافات الخلية التي شكّل ضبطها ضربة موجعة للميليشيات

الإثنين 25 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الأحد، فيديو يتضمن اعترافات أعضاء خلية نهب وتقطع مرتبطة بما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، والتي تم ضبطها الشهر قبل الماضي في مديرية حيس.

وتضمن فيديو الاعترافات تسجيلات صوتية ومراسلات بين المسؤول المباشر على الخلية وقيادات تابعة لميليشيا الحوثي، ما يعزز ارتباط الخلية وتدريبها من قِبل الميليشيا.

وأقر منطوق اعترافات أعضاء الخلية بتورطهم في عمليات نهب وتقطع أطقم وسيارات من الساحل الغربي، راح ضمن ضحاياها مدنيون.

ووفق اعترافات الخلية، يُعد المدعو مهدي علي أحمد المرقشي، المسؤول المباشر على الخلية التي تضم إلى جانبه أربعةً تولى هو شخصيًا تجنيدهم فيها وهم: "حمدي صالح العزيبي، عوض محمد عوض، محمد علي المرقشي وموسى مهدي المرقشي"، وجميعهم من محافظة أبين.

وأقر أعضاء الخلية في منطوق اعترافاتهم، ارتباطهم بقيادات تابعة لميليشيا الحوثي (فارس وهيثم عريك)، كانت تتخذ من منطقة المحجر جنوب حيس مقرًا لها قبل تحرير المنطقة مؤخرًا من قِبل القوات المشتركة.

كما كشف أعضاء الخلية عن وجود تنسيق مع عناصر مماثلة لهم في محافظة شبوة، للقيام بعمليات نهب، تنفيذًا لتوجيهات من قيادات حوثية.

وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية تكليفهم من قِبل ميليشيا الحوثي لإثارة الخلافات بين تشكيلات القوات المشتركة، بحيث يتم الإيحاء للضحية بأنهم يتبعون تشكيلًا معيّنًا.

يشار إلى أن سقوط الخلية شكل ضربة موجعة لميليشيا الحوثي ومخططاتها الإرهابية، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.