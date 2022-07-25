واقعة مفجعة داخل ثلاجة الموتى بدولة عربية

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لم تراعي حرمة الموتى فكان كل همها ليس تغسيل شقيقتها وتكريمها بدفنها، ولكنها راحت تعبث بجثمانها وانتهاك حرمتها طمعًا في ميراثها.
المعلمة المصرية التي تم إلقاء القبض عليها لاحقًا، اقتحمت غرفة ثلاجة حفظ الموتى، وأخذت بصمة شقيقتها المتوفاة على 6 عقود بيع ابتدائي، تشمل أرض وعقارات، لتحرم أشقائها الآخرين من الميراث.
الواقعة شهدتها إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية بمصر، عندما تفاجئت مُغَسّلة المتوفاة بوجود علامات بصمات على إصبع المتوفية، فقامت بإبلاغ المستشفى التي أبلغت الشرطة.
وبانتقال قوات من الشرطة والفحص، قالت مغسلة الموتى أنها أثناء تغسيل جثمان المتوفاة المودعة بثلاجة الموتى بمستشفى الطوارئ، لاحظت أن شقيقة المتوفاة أخذت بصمتها على 6 عقود بيع، وتوجد آثار لهذا الأمر على أصبع المتوفاة.
وبسؤال المتهمة شقيقة المتوفاة أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير، وتم التحفظ على العقود، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرضها على النيابة العامة، التي أقرت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.