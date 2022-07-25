حصيلة ضحايا سيول الأمطار الغزيرة في محافظة شبوة

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توفي تسعة أشخاص، مساء الأحد، غرقاً بسبب سيول الأمطار في محافظة شبوة شرقي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن تسعة أشخاص توفوا غرقا بعد أن جرفت السيول سيارة كانوا على متنها، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
وأضافت المصادر أن بين المتوفين نساء وأطفال وجميعهم من أسرة واحدة.
وبحسب المصادر فقد عثر الأهالي على ثلاث جثث في الوقت الذي لا يزال مصير بقية الجثث مجهول.
ومنذ يوم أمس تسببت الأمطار الغزيرة وتدفق السيول بوفاة 13 شخصا بينهم أطفال بعدد من المحافظات اليمنية.