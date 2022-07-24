تكريماً للنجم مارادونا.. رسائل صوتية ومرئية سوف تطلق إلى الفضاء

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سجل مشجعون أرجنتينيون رسائل صوتية ومرئية تكريما للنجم دييغو مارادونا، في القاعدة الجوية دي مورون، الواقعة على مسافة 40 كيلومترا غرب بوينس آيرس.

تكريم النجم مارادونا

ومن المقرر أن ترسل تسجيلات محبي مارادونا إلى الفضاء بواسطة قمر صناعي اسمه “طائرة ورقية كونية”، وهو اللقب الذي أطلق على نجم كرة القدم الراحل من قبل الصحافي الأوروغوياني فيكنور هوغو موراليس.

وبمبادرة من شركة خاصة، سيتم ضغط مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمشجعين على قرص صلب يرسل بعدها إلى المدار في قمر صناعي، مع زوج من أحذية كرة القدم الخاصة بالنجم مارادونا.

وجاءت فكرة “طائرة ورقية كونية” من قصة الصحافي الأوروغواياني موراليس بعد هدف مارادونا الثاني ضد إنجلترا (2-1) في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986.

وفازت الأرجنتين بكأس العالم ذلك العام، ما جعل مارادونا يكتسب مزيدا من الشهرة العالمية.

وقال الصحافي على ميكروفون الراديو وقتها “من أي كوكب أنت”، وذلك في ملعب أزتيكا بالمكسيك عندما راوغ قائد منتخب الأرجنتين، الذي توفي إثر إصابته بجلطة رئوية عام 2020، نصف الفريق الإنجليزي قبل أن يسجل هدفا بيسراه اعتبر على نطاق واسع هدف القرن.