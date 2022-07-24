المبعوث الاممي يدين ”مجزرة الأطفال” بتعز (بيان)

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أدان المبعوث الأممي الى اليمن هانس جروندبيرج، اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على حي سكني في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 10 آخرين أغلبهم دون سن العاشرة.

وقال المبعوث الاممي في بيان له: "أُدين الهجوم الذي أصاب حي زيد الموشكي السكني في تعز وأدى إلى إصابة 11 طفلاً وطفلة، أغلبهم دون سن العاشرة.

وبحسب ما ورد، فإن عدداً من هؤلاء الأطفال في حالة حرجة، حيث توفي طفل واحد متأثراً بجراحه".

وأضاف أنّ "على الأطراف المتحاربة التزامات بموجب القانون الدولي بخصوص حماية المدنيين. وإن قتل الأطفال وإصابتهم بجروح هو أمر مستهجن بشكل خاص".

وعبر المبعوث الأممي عن قلقه "بشكل خاص لأن هذا الهجوم، وغيره من الهجمات في أماكن أخرى من اليمن، قد وقع خلال الهدنة".

وقال: "لقد عانى أهالي تعز معاناة شديدة خلال سبع سنوات من الحرب، وهم أيضًا بحاجة إلى الهدنة لتحقيقها لهم من جميع جوانبها".

وأكد المبعوث أنه "سيستمر في الانخراط مع الأطراف لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، وللتأكد من أنّ اليمنيين في جميع أنحاء البلاد يختبرون الحماية، وحريةً أكبر في الحركة، والأمل الذي من المُفترض أن تُؤمنه هذه الهدنة".

واستهدفت ميليشيا الحوثي أمس السبت، حي زيد الموشكي بتعز بقذائف المدفعية، ما أدى لإصابة 11 طفلاً من أسرة واحدة، توفي طفل منهم في وقت لاحق.