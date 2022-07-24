انطلاق أعمال الملتقى الشبابي التطوعي بنسخته الثامنة بمشاركة يمنية فاعلة

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أنطلقت، السبت، جلسات الملتقى الشبابي التطوعي بنسخته الثامنة، والذي يعقد برعاية الإتحاد العربي للعمل التطوعي عن بعد بمشاركة أكثر من عشرين دولة.
ويضم الملتقى ندوات ومحاضرات تدريبية وجلسات نقاشية وعروض لأوراق العمل، وتشارك اليمن بوفد يضم ستة أشخاص يمثلون مؤسسات منظمات المجتمع المدني ومبادرات شبابية.
وناقش الوفد اليمني، في اول أيام المؤتمر، ورقة عمل بعنوان "مبادرات في زمن الحرب"، قدمها عصام الأحمدي رئيس رابطة الأخصائيين الاجتماعيين اليمنيين. وتطرقت الورقة إلى مبادرة رواد الإنسانية والأهداف والمهام التي تسعى لتحقيقها.
وتم تقديم شرح مختصر لبرامج ومشاريع المبادرة المنفذة والرؤية المستقبلية لها، بالإضافة إلى فيديو قصير لأعمال المبادرة وأنشطتها المختلفة، وقد نالت الورقة استحسان الحاضرين والاشادة من لجنة التحكيم.