وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة يودع آخر فوج من حجاج اليمن بالمدينة المنورة

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ودَّع اليوم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة - نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن - الدكتور مختار بن الخضر الرباش، آخر فوج من حجاج بلادنا في المدينة المنورة وعددهم ٣٩٢ حاجًا على متن ثمانية باصات.
وقدم الوكيل الرباش الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، ونوابه في مجلس القيادة الرئاسي، ولرئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، كما شكر لمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة جهوده المتفانية في خدمة ضيوف الرحمن، مقدرًا حرصه في إنجاح موسم الحج وسهره الدائم إلى ساعات الصباح الأولى لتذليل الصعاب ومتابعة عمليات التسجيل والتفويج والتسكين والتصعيد. وأشاد الدكتور مختار بن الخضر الرباش وكيل وزارة الأوقاف بما قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في رعاية حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء المناسك بنجاح على كافة المستويات الخدمية والصحية والأمنية. كما تفقد سعادة الوكيل الرباش باصات الحجاج للتأكد من جاهزيتها ومطابقتها للمعايير المتفق عليها، ليعلن بعدها عن عودة آخر عدد من حجاج بلادنا تحركوا من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مثنيًا على جهود كل اللجان الميدانية التي سهلت ويسرت من وصول الحجاج وأداء مناسكهم في جوٍا من الطمأنينة والراحة.