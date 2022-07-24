مجلس القيادة الرئاسي يوجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص جرائم المليشيات في تعز

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور جميع اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني.

واستمع المجلس، الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي، على تقييم اضافي لمسار تنفيذ الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان، والتي كان اخرها الجريمة البشعة في حي الروضة السكني بمدينة تعز والتي اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا معظمهم من الاطفال، اثناء تواجد المستشار العسكري للمبعوث الاممي في المدينة.

وادان المجلس هذه الجريمة الجديدة للمليشيات الحوثية في تعز التي تضاف الى سجلها القاتم بالانتهاكات على مدى السنوات الماضية..

داعياً المجتمع الدولي الى موقف حازم لانهاء حالة الافلات من العقاب التي شجعت المليشيات على مزيد من القتل، والتعنت ازاء كافة الجهود لايقاف نزيف الدم وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم. كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي، بعض الاصلاحات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة الارهاب في العاصمة المؤقتة عدن،.

وشكل بهذا الخصوص لجنة حكومية برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة، وعضوية الجهات الامنية ذات العلاقة، للاطلاع على التحقيقات السابقة

ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك الجهود المنسقة مع مختلف الاجهزة المعنية في الدولة. حضر الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.