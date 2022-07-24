وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة يودع آخر فوج من حجاج اليمن بالمدينة المنورة مجلس القيادة الرئاسي يوجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص جرائم المليشيات في تعز اتفاق مفاجئ بين قيادة حزب الإصلاح والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة تعز بخصوص استكمال تحرير المحافظة مارب : مركز هائل يحتفل بتكريم الأوائل والمشاركين في المركز الصيفي أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن اللواء سلطان العرادة يشهد عرضا عسكريا وحفل تدشين وتخرج عدد من الدفعات الأمنية .. صور تعرف على حظوظ المنتخب اليمني بعد خسارته من الأردن وكيف يمكن أن يتأهل للدور القادم؟ بفحوصات بسيطة.. عيناك تكشفان أسرار إصابتك بـ القاتل الصامت أول لقاء علني مباشر بين السعودية وإيران.. مسئول عربي يكشف التفاصيل وماذا طلب الأمير محمد بن سلمان حصيلة بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء وذمار وتوقعات بأمطار أكثر غزارة الأيام القادمة
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور جميع اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني.
واستمع المجلس، الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي، على تقييم اضافي لمسار تنفيذ الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان، والتي كان اخرها الجريمة البشعة في حي الروضة السكني بمدينة تعز والتي اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا معظمهم من الاطفال، اثناء تواجد المستشار العسكري للمبعوث الاممي في المدينة.
وادان المجلس هذه الجريمة الجديدة للمليشيات الحوثية في تعز التي تضاف الى سجلها القاتم بالانتهاكات على مدى السنوات الماضية..
داعياً المجتمع الدولي الى موقف حازم لانهاء حالة الافلات من العقاب التي شجعت المليشيات على مزيد من القتل، والتعنت ازاء كافة الجهود لايقاف نزيف الدم وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم. كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي، بعض الاصلاحات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة الارهاب في العاصمة المؤقتة عدن،.
وشكل بهذا الخصوص لجنة حكومية برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة، وعضوية الجهات الامنية ذات العلاقة، للاطلاع على التحقيقات السابقة
ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك الجهود المنسقة مع مختلف الاجهزة المعنية في الدولة. حضر الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.