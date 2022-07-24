اتفاق مفاجئ بين قيادة حزب الإصلاح والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة تعز بخصوص استكمال تحرير المحافظة

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عُقد بمدينة تعز، لقاء ضم قيادتي التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية. وحضر اللقاء رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز عبدالحافظ الفقيه، ورئيس الدائرة السياسية أحمد المقرمي، ورئيس الدائرة الإعلامية أحمد عثمان،.

كما حضر من الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية أحمد المصعبي رئيس مركز الدراسات والبحوث، ووضاح بن بريك رئيس الدائرة التنظيمية، وعدي العماد عضو المكتب، وعبدالسلام الدهبلي رئيس فرع المكتب السياسي بتعز، وعبدالكريم حيدر نائب رئيس الفرع بالمحافظة.

وأشاد الجانبان بمواقف كافة القوى والأحزاب بالمحافظة، وحرصها على وحدة الكلمة والموقف والعمل الموحد للانتصار للوطن ونظامه الجمهوري. واعتبروا أن اسناد عملية التحرير ودعم الجيش الوطني والمقاومة بكل الامكانات المتاحة يمثل أولوية وطنية لكافة القوى والأحزاب الوطنية.

وأكدوا أن تعز ستبقى جامعة لكل أبناء اليمن ومنطلقا للدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة والتصدي للجماعة الكهنوتية وفكرها العنصري البغيض. وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تهم المواطن في المحافظة،

ودعوة سلطة المحافظة والحكومة للعمل على تحسين الخدمات وتعبيد الطرق بين كافة المديريات المحررة ومنها توسيع وتعبيد طريق تعز الكدحة المخا.

وخلال اللقاء باركت قيادة إصلاح تعز للمكتب السياسي افتتاح فرعه في المدينة كرافد من روافد العمل السياسي على طريق توحيد الجهود، وتحشيد كافة القوى لمعركة التحرير واستعادة الدولة و إسقاط الانقلاب السلالي.