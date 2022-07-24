مارب : مركز هائل يحتفل بتكريم الأوائل والمشاركين في المركز الصيفي

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أقام مركز هائل لتعليم القرآن الكريم بجامع السعيد بمدينة مأرب حفلا ختاميا للمركز الصيفي السنوي تنوعت فقرات الحفل من عرض لنماذج الطلاب إلى فقرة انشاد وكلمة أولياء الأمور وكلمة الإدارة.

كما حضر الحفل أولياء أمور الطلاب وعدد من النخب الثقافية والاجتماعية والاكاديمية وقد ألقى عنهم وممثلا عن جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم أ.عبدالحليم الهجري كلمة شدد من خلالها على ضرورة الاهتمام بمثل هكذا مراكز تعليم لمواجهة الفكر الحوثي وتعليم الأبناء المنهج الصحيح وزرع قيم الحب والتسامح في نفوس الطلاب.

كما أكد على مواصلة دعم مراكز القرآن الكريم لإخراج كوكبة من حفاظ كتاب الله عزوجل.

وكان لإدارة التحفيظ كلمة ألقاها مدير المركز رياض الحبيشي شرح فيها تفاصيل سير عملية التعليم في المركز من تحفيظ القرآن الكريم وتعلم التجويد والفقه والسيرة والعقيدة والحديث والأخلاق شاكرا لجهود المعلمين الذين بذلوا جل اوقاتهم في خدمة كتاب الله عزوجل وكذا الداعمين.

وأضاف أن المركز اقام انشطة ثقافية ورياضية خرج الطلاب بحصيلة علمية وترفيهية وفي الختام تم تكريم الأوائل وكافة المشاركين في المركز الصيفي بحضور الشيخ محمد صالح مهدي والدكتور عبدالفتاح بصراوي