أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 558
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.25
بيع السعودي 148.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1133
بيع الدولار 1140
شراء السعودي 299
بيع السعودي 301