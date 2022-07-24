آخر الاخبار

أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن اللواء سلطان العرادة يشهد عرضا عسكريا وحفل تدشين وتخرج عدد من الدفعات الأمنية .. صور تعرف على حظوظ المنتخب اليمني بعد خسارته من الأردن وكيف يمكن أن يتأهل للدور القادم؟ بفحوصات بسيطة.. عيناك تكشفان أسرار إصابتك بـ القاتل الصامت أول لقاء علني مباشر بين السعودية وإيران.. مسئول عربي يكشف التفاصيل وماذا طلب الأمير محمد بن سلمان حصيلة بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء وذمار وتوقعات بأمطار أكثر غزارة الأيام القادمة تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية في اليمن.. هذه المحافظات ستشهد هطول أمطار غزيرة مساعدات أميركية بـ270 مليون دولار... وصواريخ هيمارس غيرة مسار الحرب في أوكرانيا أرملة القذافي تطعن بقرار محكمة في مالطا بشأن أموال القذافي تفاصيل اكتشاف كويكبات قريبة من الأرض لم نرها من قبل مختبئة في وهج الشمس

أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 456

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد:

 

الأسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 558

بيع الدولار 560

شراء السعودي 148.25

بيع السعودي 148.40

 

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1133

بيع الدولار 1140

شراء السعودي 299

بيع السعودي 301

إقراء أيضاً
اللواء سلطان العرادة يشهد عرضا عسكريا وحفل تدشين وتخرج عدد من الدفعات الأمنية ..
أول لقاء علني مباشر بين السعودية وإيران.. مسئول عربي يكشف التفاصيل وماذا طلب الأم
حصيلة بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء وذمار وتوقعات بأمطار أك
تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية في اليمن.. هذه المحافظات ستشهد هطول أمطار غزيرة
مجزرة تعز.. الحكومة الشرعية تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف صريحة
تعرّف على حجم رواتب موظفي الدولة المسلوبة لدى مليشيا الحوثي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس