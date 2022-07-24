اللواء سلطان العرادة يشهد عرضا عسكريا وحفل تدشين وتخرج عدد من الدفعات الأمنية .. صور

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي ، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الأحد، حفل تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي ٢٠٢٢ لشرطة محافظة مأرب، وعرضاً عسكرياً، نظمته وحدات رمزية من وحدات شرطة المحافظة المختلفة، بمناسبة تخرج عدد من الدفعات الأمنية في عدد من المجالات التخصصية والقتالية.

وألقى اللواء العرادة خلال الفعالية كلمةً هنأَ في مستهلها الحاضرين والخريجين، ونقل إليهم تحيات وتهاني رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس وتقديرهم الكبير للجهود المخلصة والتضحيات الغالية لخدمة الوطن والمواطن.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالمستوى المتقدم والمميز الذي انعكس خلال العرض لمنتسبي شرطة المحافظة.. منوهاً بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية، والتي تمثل حافزاً لمزيد من الجهود والانجازات في مواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة في ظل استمرار اعتداءات مليشيا التمرد والإرهاب الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار اللواء العرادة، إلى أن تلك التحديات لن تزيد المنظومة الأمنية بمحافظة مأرب إلا قوةً وصلابةً لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة وتهديد السلم الاجتماعي بأي وسيلةٍ كانت.

وحث اللواء العرادة، منتسبي الشرطة على المزيد من اليقظة لخدمة المواطنين وتأمين حياتهم وحفظ كرامتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والتعامل بصبر وحكمة ومسؤولية تعكس روح الدولة وهيبتها.. لافتاً إلى أن أجهزة الشرطة والوحدات الأمنية بمحافظة مأرب ضربت أعظم الصور في المسؤولية والتضحية وقدمت عدداً من قادتها وأفرادها شهداء وهم يؤدون واجبهم ويبرون بقسمهم وعهدهم لله والوطن والشعب.

وأكد العرادة، أن الحكومة والسلطة المحلية ستوفران كل ما شأنه تطوير المنظومة الأمنية وتحديثها سواء بالتقنيات أو التسليح أو غيرها من المتطلبات بما يضمن تحقيق الغايات الكبرى والأهداف المرجوة من الخطط في كافة المجالات والأجهزة.. معبراً عن الشكر للحكومة ووزارة الداخلية وكذلك للأشقاء في تحالف دعم الشرعية على التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.