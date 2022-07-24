تعرف على حظوظ المنتخب اليمني بعد خسارته من الأردن وكيف يمكن أن يتأهل للدور القادم؟

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تصدرت الأردن مجموعتها الثانية في كأس العرب للشباب، الجارية في مدينة أبها السعودية، بعد فوزها امس السبت على منتخب اليمن بنتيجة 1-0.

وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف حسين في الدقيقة 63 بعد متابعته لركلة حرة مباشرة قوية تصدى لها حارس اليمن لكنها ارتدت من يده ثم اودعها الشباك.

ورفع المنتخب الأردني رصيده الى 4 نقاط من فوز على اليمن وتعادل مع الإمارات 1-1.

وتتبقى مباراة واحدة في هذه المجموعة الثلاثاء القادم تجمع المنتخب اليمني والمنتخب الإماراتي.

ويسعى منتخب اليمن للتعويض والفوز بنتيجة كبيرة على الامارات (أكثر من 3 أهداف) لحصد المركز الثاني وزيادة حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي كواحد من بين افضل منتخبين احتلا المركز الثاني في المجموعات الست، فيما تسعى الامارات للفوز بفارق كبير لضمان تصدر المجموعة وخطف بطاقة التأهل المباشرة عن هذه المجموعة بفارق الاهداف عن الاردن.

وتستضيف مدينة أبها بالسعودية البطولة خلال الفترة 20 يوليو الحالي إلى 6 اغسطس القادم 2022 بمشاركة 18 منتخبًا عربيًا، في ست مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.

وينص نظام البطولة على تأهل أول كل مجموعة من المجموعات الـ6 التي تضم كل منها 3 منتخبات إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني.