أول لقاء علني مباشر بين السعودية وإيران.. مسئول عربي يكشف التفاصيل وماذا طلب الأمير محمد بن سلمان

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد في بغداد بشكل علني، على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح حسين، في تصريحات أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، أن ولي العهد السعودي طلب من بلاده استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد بشكل علني.

ومن الموقع أن تعود الدبلوماسية المتوقفة بين البلدين منذ مطلع العام 2016 بالتدريج، سيعقب ذلك نقاش حول ملفات إقليمية في العراق ولبنان واليمن وسوريا، إضافة إلى ملفات الصواريخ والملف النووي.

وأضاف "سنحدد موعدا للقاء علني بين وزيري خارجية البلدين في بغداد"، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية.

وخلال الفترة الماضية، استضافت بغداد محادثات بين الرياض وطهران تمحورت حول إعادة العلاقات الدبلوماسية المنقطعة بين إيران والسعودية وغيرها من الملفات الإقليمية، أبرزها النزاع في اليمن.

واستمرت الجولات السرية لخمسة لقاءات، قالت وسائل إعلام دولية وإيرانية إنها أحرزت تقدما في ملفات، وأخفقت في أخرى، بينها الملف اليمن، فيما لا تزال بعض الملفات لم يتم البت فيها.