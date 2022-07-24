حصيلة بضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء وذمار وتوقعات بأمطار أكثر غزارة الأيام القادمة

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء امس السبت في صنعاء وذمار بوفاة مواطنين ،والحقت اضرار كبيرة في الممتلكات، كما اخرجت انفاق العاصمة صنعاء عن الخدمة.

وفي التفاصيل توفي ثلاثة اطفال في صنعاء نتيجة انهيار منازل في منطقة مذبح القديمة بمديرية معين جراء هطول الأمطار والسيول، وفق وسائل اعلام تابعة للحوثيين.

وقالت ان طفل رابع في حالة حرجة ،فيما تعرض والد الأطفال الثلاثة المتوفون الى اصابة.

وفي ذمار ،جنوب صنعاء توفي ستة أشخاص جراء تدفق سيول الأمطار في سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق ،بحسب ذات المصادر .

وجرفت سيول الأمطار سيارة أثناء عبورها السائلة، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص كانوا على متنها، وتم انتشال خمس جثث فيما لايزال البحث جار عن السادسة.

وشهدت عدة محافظات بينها صنعاء وذمار والجوف امطار غزيرة يوم امس وهطلت في محافظة عمران امطار صباح اليوم الأحد.

ومن المتوقع وفقاً لتوقعات الأرصاد، أن تكون الأيام العشرة القادمة الأكثر غزارة في هطول الأمطار على امتداد المحافظات اليمنية، من صعدة شمالاً وحتى عدن جنوباً.

على صلة بالموضوع أعلنت إدارة مرور أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مساء السبت، خروج جميع أنفاق العاصمة عن الخدمة أمام الحركة المرورية نتيجة امتلائها بمياه الأمطار التي هطلت على معظم أنحاء البلاد.

وأفادت إدارة المرور في بيان لها،،بـ انقطاع الحركة المرورية في شارع الستين الجنوبي، جنوبي صنعاء، تحديداً في مناطق فج عطان – الحي السياسي، نتيجة سيول الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة.

كما أشارت إلى انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في مناطق شميلة – التحرير – جولة آية وما حولها في منطقة الحصبة – وجولة الثقافة بمديرية السبعين، لذات السبب.

ودعت إدارة المرور جميع مستخدمي هذه الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات، واتخاذ المسارات البديلة.

واطلقت مصلحة الدفاع المدني صافرات الإنذار المبكر في سائلة صنعاء القديمة وحذرت سائقي المركبات من دخول السائلة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول.