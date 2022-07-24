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أرملة القذافي تطعن بقرار محكمة في مالطا بشأن أموال القذافي

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن مسؤولون قضائيون أن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك «فاليتا» 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا رغم أن من أودعها هو نجل القذافي الراحل المعتصم.

وقالت فركاش ومحاموها في طعنهم إن محاكم مالطا غير مختصة في النظر إلى القضية ولا يمكنها البت فيها بشأن الأموال.

وكان الحكم قد صدر في نهاية يونيو (حزيران) بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012. وذلك بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك «فاليتا»، بصفته مالكاً لشركة مسجلة في مالطا. وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد للجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطاً في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية.

وإضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقراراً كاملاً بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته

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