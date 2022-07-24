مجزرة تعز.. الحكومة الشرعية تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف صريحة

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة واضحة وصريحة للمجزرة التي ارتكبتها جماعة الحوثي مساء السبت في تعز، جنوب غربي البلاد والتي راح ضحيتها 11 طفلا.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني قوله إن "جماعة الحوثي استهدفت حي زيد الموشكي السكني بتعز بعدد من قذائف الهاون، من مواقع تمركزها في معسكر الامن المركزي ما أدى إلى إصابة 11 جميعهم من الأطفال، بجروح متفاوتة".

وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها.

ويرى الوزير اليمني أن جريمة الجماعة تحد واضح للمجتمع الدولي وعدم اكتراثها بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الانسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة.

ودعا إلى ضغوط حقيقية على الجماعة لوقف استهداف المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات، ورفع الحصار فورا عن المدينة.

وفي وقت سابق اليوم شنت جماعة الحوثي قصفا وحشيا على حي زيد الموشكي المكتظ بالسكان وسط مدينة تعز بعدد من قذائف الهاون، مما أدى إلى إصابة 11 طفلا بإصابات بليغة ومتوسطة".

ويأتي قصف الأحياء السكنية بتعز، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد أنطوني هايوارد إلى تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه المليشيا على المدينة منذ 8 أعوام.

ودعا ناشطون، المسؤول الأممي المتواجد في مدينة تعز إلى زيارة مستشفى الروضة لزيارة الأطفال الذين أصيبوا جراء القصف الذي شنته مليشيات الحوثي على الحي السكني.