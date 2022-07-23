أمطار غزيرة وسيول جارفة توقف الحركة في شوارع صنعاء

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العاصمة أونلاين

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تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على العاصمة صنعاء، على توقف الحركة بشكل كلي، في عدة أحياء، بينما استغاث مواطنون النجدة بعد دخول السيول إلى منازلهم.

وقال مصدر محلي إن مناطق "الحي السياسي وشميلة والتحرير وجولة آية" وصولاً إلى أحياء الحصبة وجولة الثقافة بمديرية السبعين، توقف فيها حركة السيارات والمارة لساعات نتيجة الأمطار الغزيرة.

إلى ذلك أدت الأمطار إلى امتلاء سائلة صنعاء، مما تسببت المياه بالدخول إلى بعض المنازل