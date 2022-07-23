اللواء العرادة يتحدث عن شروط تجديد الهدنة مع الحوثي

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بأن هناك شروطاً للهدنة ينبغي الوفاء بها من قبل جماعة الحوثي الارهابية، مشيرا إلى أنه لا مانع من استمرارها في حال تم الوفاء بتلك الشروط.

وقال اللواء العرادة في تصريحٍ لبرنامج بلا قيود على قناة بي بي سي إنّ جماعة الحوثي مستمرة في انتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً في اليمن.

وعن الإنجازات التي قام بها المجلس الرئاسي منذ تشكيله، قال العرادة إن المجلس لا يملك عصاً سحرية لحل جميع مشاكل اليمن المتفاقمة.

وأضاف أن المجلس الرئاسي ليس باستطاعته حل جميع مشاكل اليمن المتفاقمة في فترة معينة، مشيرا إلى أن المجلس شُكل في ظل ظروف صعبة وفي مرحلة شديدة التعقيد من تاريخ اليمن، حسب تعبيره.