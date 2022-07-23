قصف حوثي بالقذائف يستهدف الاحياء السكنية وسط مدينة تعز - حصيلة الضحايا

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصيب 11 طفلاً بجروح خطيرة، مساء اليوم السبت جراء قصف بالقذائف شنته مليشيا الحوثي، على الاحياء السكنية وسط مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة بإن 11 طفلاً اصيبوا جراء سقوط قذيفة على حي الروضة.

وأضافت المصادر أنه تم اسعاف الجرحى لمستشفى الروضة، لافته الى أن جميع الأطفال الجرحى اصابتهم خطيرة فيما يلي أسماء المصابين:-

1- رهف اسامة عبدالواسع 3 سنوات

2- البراء مراد عبدالله الشريف 3 سنوات

3- سندس محي الدين علي 7 سنوات

4- احمد حمزة عبدالواسع 13 سنوات

5- ملاك انس عبدالواسع 9 سنوات

6- يوسف تميم احمد 8 سنوات

7- تركي عمار محمد عبدالله 7 سنوات

8- هدى تميم احمد محمد 4 سنوات

9- بشرى يوسف تميم 6 سنوات

10- محمد أنس عبدالواسع 9 سنوات

11- ليان مراد الشريف 10 سنوات

وصعدت مليشيا الحوثي من خروقاتها في ظل الهدنة بما فيه القصف المتعمد للمدنيين جراء استهدفها بالقذائف للاحياء السكنية بمدينة تعز.

وتصاعد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بمدينة تعز، وبعدد من المحافظات، منذ بداية الهدنة الأولى في مطلع إبريل الماضي، جراء القصف والقنص والألغام الحوثية، وسط صمت أممي مطبق.