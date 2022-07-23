انطلاق فعاليات المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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تنطلق صباح الغد (الأحد) فعاليات المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث - صلالة 2022، والذي ينظمه المركز العربي للاعلام السياحي خلال الفترة من 24-25 يوليو الجاري، كما سيتخلل الحفل تكريم الفائزين بجوائز اوسكار الاعلام العربي السياحي للعام 2022، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار ، وبحضور سمو الأميرة دانا فراس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة ، ومعالي الدكتور نبيل جاسم محمد رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي بجامعة الدول العربية – رئيس شبكة الإعلام العراقي ، ومعالي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة والعاملين بالقطاع السياحي والاعلاميين ممثلو وسائل الاعلام العربي والعالمي من داخل السلطنة وخارجها. حيث يأتي تنظيم المنتدى بهدف إيجاد شراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع التراث والسياحة للنهوض بهذا القطاع وتعزيز سبل التسويق والترويج في ظل ما تمر به جميع الدول من تحديات اقتصادية ، إلى جانب كون قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الواعدة في الرؤية المستقبلية لكل دولة .

كما سيتم افتتاح على هامش الحفل معرض يضم مشاركات لبعض الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مجال السياحة والتراث والاعلام ، إلى جانب عرض لمنتجات عدد من الحرفيين ورواد الأعمال العاملين بهذا الجانب للتعريف بمنتجاتهم وأعمالهم ، وأيضا لإبراز أهم الحرفيات والصناعات للضيوف الحاضرين من مختلف الدول وبرنامج لزيارة المعالم السياحية والطبيعية في محافظة ظفار وتعريف ضيوف المنتدى بالمناطق السياحية.

ويتخلل الحفل كلمة ضيف شرف المنتدى والتي ستلقيها سمو الأميرة دانا فراس – سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة، وكلمة تلقيها السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدية مديرة التواصل والاعلام بوزارة التراث والسياحة، وتقديم عدد من اوراق العمل.

من حهته قال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي سعداء نحن أبناء وبنات سلطنة عمان باستضافة كوكبة من قادة السياحة والاعلام في الوطن العربي ،وتحديدا هنا في مدينة صلالة " جوهرة محافظة ظفار " ...تمثل انموذجا ووجها حقيقيا للربط بين السياحة والتراث "، بحيث تكون فرصه للتعريف بما تحظى به مدينة صلالة من طبيعة ومقومات الحمال والسياحة الخلابة والترويج لها عبر وجود هذه النخبه الاعلامية من كل الدول العربية، الى جانب الاحتفاء بتكريم الفائزين بجوائز أوسكار الاعلام السياحي العربي للعام 2022.