نداء عاجل من إدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب إلى ساكني مدن وصحاري المحافظة

السبت 23 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب انها تلقت تحذيرا من الارصاد الجوية باحتمال اضطرابات جوية جديدة يصاحبها امطار غزيرة تودي إلى سيول جارفة على مدن وصحاري محافظة مأرب.

من جانبها وجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في بيان لها وصل مارب برس نسخة منه "نداء عاجلا إلى كافة النازحين الواقعة منازلهم في المنخفضات والاودية ومجاري السيول باخذ الحيطه والحذر.

كما طالبت إدارة مخيمات النازحين شركاء العمل الانساني إلى التدخل السريع لإيجاد مخزون طارئ لكافة الاحتياجات الإنسانية، وفي مقدمتها الغذاء والمأوي.