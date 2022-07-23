نداء عاجل من إدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب إلى ساكني مدن وصحاري المحافظة 40 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل يبدأون إضراباً عن الطعام في أغرب قصة على مدى التاريخ… قبيلة الزوي المنعزلة للزوجة حق الجمع بين أكثر من رجل تأهيل 13 منظمة وجمعية بمأرب في دليل البناء المؤسسي للمنظمات إدارة الغذاء والدواء الأميركية تعلن عن أول علاج في العالم لمرضى البهاق. فيسبوك تنافس تيك توك بإضافة تعديل على صفحتها الرئيسية بعد القمة الثلاثية بينها مسؤول إيراني بارز يكشف تفاصيل ما دار في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وعلي خامنئي الكشف عن أخطر وأغرب طريقة خططت لها الصين للتجسس على أميركا من قلب العاصمة واشنطن الرئيس الأوكراني يخطب منتشيا بعد التوقيع على اتفاق مع روسيا ويعتبر ذلك دليلا على صمود بلاده العفو الدولية تطالب بالإفراج عن صحفي يمني اتُهم زورا بالتخابر
قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب انها تلقت تحذيرا من الارصاد الجوية باحتمال اضطرابات جوية جديدة يصاحبها امطار غزيرة تودي إلى سيول جارفة على مدن وصحاري محافظة مأرب.
من جانبها وجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في بيان لها وصل مارب برس نسخة منه "نداء عاجلا إلى كافة النازحين الواقعة منازلهم في المنخفضات والاودية ومجاري السيول باخذ الحيطه والحذر.
كما طالبت إدارة مخيمات النازحين شركاء العمل الانساني إلى التدخل السريع لإيجاد مخزون طارئ لكافة الاحتياجات الإنسانية، وفي مقدمتها الغذاء والمأوي.